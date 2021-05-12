Экспозиции нового музея рассказывают об основных этапах жизни полководца, связанных с Владимирской землей. Это книги и вещи, информационные стенды и архитектурные макеты. Здесь представлена и родословная Александра Невского.

Помимо выставок посетители нового музея смогут увидеть крипту — место захоронения князя.

Александр Невский родился в мае 1221 года в Переславле-Залесском (Владимирская область). Он был князем новгородским, великим князем киевским и владимирским. Возвращаясь из Орды, Невский скончался в Городце и был похоронен в Богородице-Рождественском монастыре Владимира. В 1724 году по инициативе Петра I его мощи переместили в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге, который впоследствии стал называться Александро-Невской лаврой.