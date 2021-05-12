"Взяв пандемию под контроль, мы собираемся предпринять шаги по нормализации и контролю эпидемии после месяца поста Рамадана. Мы планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры", — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по случаю праздника окончания поста Ураза-байрама.

По словам Эрдогана, для борьбы с коронавирусом предполагается использовать все средства, в том числе и вакцины. Он добавил, что власти знают о проблемах людей, работа которых пострадала из-за пандемии, и готовы их устранять.

"Мы знаем, что есть граждане, которые испытывают проблемы, их доходы снижаются, а бизнес переживает трудное время. Мы решим их проблемы в кратчайшие сроки", — сказал президент.

В настоящее время в Турции действуют строгие ограничения, согласно которым установлено ограничение на междугородние поездки, рынки и продуктовые магазины работают с 10:00 до 17:00 и продают только продукты и товары первой необходимости, а рестораны и кафе осуществляют продажу еды только навынос. Кроме того, в стране действует комендантский час. Иностранцы, находящиеся в Турции с туристическими целями, могут его не соблюдать.

В конце апреля Минздрав Турции объявил о рекордном числе летальных исходов от коронавируса, ежедневно регистрировались десятки тысяч случаев заражения. В свою очередь, с 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с республикой, а туроператорам запрещено продавать туда путевки. В Турции надеются на возвращение российских туристов после 1 июня, однако власти РФ пока не анонсировали сроков возобновления чартерного авиасообщения с республикой.