"Ежедневная загрузка санаториев и гостиниц Кисловодска в майские праздники составила свыше 15 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом показатели увеличились в два раза", — говорится в сообщении.

В минувшем году из-за угрозы распространения коронавируса в период майских каникул санатории и гостиницы в Ставропольском крае не принимали гостей.

Администрация отмечает, что даже после майских праздников загрузка санаторно-курортных учреждений Кисловодска по-прежнему находится на 100% отметке, в том числе благодаря программе кэшбека за туры внутри страны.

По данным пресс-службы, в 2020 году, в связи с пандемией, туристическая и санаторно-курортная отрасль понесли большие убытки. По итогам минувшего года загрузка составила около 157 тыс. человек, в то время как за аналогичный период прошлого года в Кисловодске отдохнули 382 тыс. человек.

Санаторно-курортный и гостиничный комплекс города насчитывает более 140 коллективных средств размещения. В текущем году в Кисловодске планируется открытие ряда отреставрированных санаториев.