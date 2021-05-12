"Область — одно из самых популярных мест отдыха в стране. Огромное количество туристов приехало в нам в период с 1 по 10 мая. Мы ожидали 55 тыс. человек, а прибыло 63,5 тыс. туристов", — рассказал Ермак.

По его словам, в результате средняя загрузка отелей в регионе составила 91%, что "очень хорошо для мая". В Калининграде и приморских городах она достигала 98-99%, на востоке области — меньше.

Ермак добавил, что данные по уровню посуточной аренды жилья будут позднее, "но и там тоже была большая загрузка".

Он также отметил хорошие показатели у музеев региона и привел пример посещаемости Музея Мирового океана, в котором побывало 60 тыс. человек.

"В один из дней музей побил свой рекорд. Посетителей оказалось более 10 тыс. человек. На такой же рекорд вышел и аэропорт "Храброво", принявший за день более 12 тыс. пассажиров", — отметил министр.

Он подчеркнул, что открытием сезона стал Музей открытки, который начал работу перед праздниками. Учреждение приняло в эти дни 4 тыс. человек.

Как сообщалось, в Калининградской области рассчитывают, что в 2021 году регион посетят примерно 2 млн туристов. В 2020 году его гостями стали 1,2 млн туристов.