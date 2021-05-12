"Мы очень быстро почувствуем управленческий эффект, когда отработаем на существующей инфраструктуре: улучшим качество услуг, повысим логистику, поддержим перелеты внутри страны, поддержим туристический бизнес специальными грантами. Мы должны будем осуществить планирование всей страны, выделив приоритетные кластеры в виде Дальнего Востока, Крыма и Золотого Кольца с тем, чтобы туда пошли федеральные и внебюджетные средства. Потому что беспрецедентные средства пойдут именно в стройку, в создание инфраструктуры – в совокупности более 2,5 трлн рублей", — сказал он.

Как отметил Чернышенко, важным этапом развития внутреннего туризма станет и программа кешбэка, которая уже хорошо себя зарекомендовала.

"Но я при этом хочу, чтобы все подходили осознанно к тому, что создание инфраструктуры – это длительный процесс, который потребует, самое главное, планирования. Надо будет спокойно относиться к тому, что не прямо завтра произойдет увеличение до 60 тыс. гостиничных номеров дополнительно и 600 туристических объектов, но эффект от управленческих мер мы почувствуем достаточно быстро", — пояснил вице-премьер правительства.

Чернышенко напомнил, что в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" входят три федеральных проекта: один направлен на создание туристической инфраструктуры, второй на улучшение туристических услуг, а третий на улучшение управления.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме сообщил, что на реализацию нацпроекта по развитию внутреннего туризма до 2030 года будет потрачено 529 млрд рублей из федерального бюджета, 72 млрд – из средств регионов и 1,7 трлн частных инвестиций. При этом объем туристических поездок по России к 2030 году должен вырасти в 2,1 раза, до 140 млн.