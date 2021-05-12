"Примерно 65% была загрузка гостиниц в эти майские праздники в Петербурге", — сказал он журналистам.

При этом тарифы на проживание в среднем были ниже на 5-7%, чем в 2019 году, отметил он.

Директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская со ссылкой на данные туроператоров сообщила о снижении количества групповых туристов, в том числе организованных детских групп. При этом увеличилось число индивидуальных туристов.

По данным туроператоров, большая часть туристов, отдохнувших в Петербурге в майские праздники, приехала из Москвы, регионов Центрального федерального округа и Урала. Сами петербуржцы интересовались направлениями в Сочи, Крым, Калининградскую область и другие регионы Северо-Запада.