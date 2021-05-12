"Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру. У нас есть свои критерии по открытию стран, от которых мы не отказываемся. У нас сейчас есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение", — сказала Голикова журналистам.

"По мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах будем открываться", — добавила вице-премьер.

По ее словам, есть ряд предложений из европейских стран, где улучшается эпидемиологическая ситуация. "Это дело ближайшего будущего", — подчеркнула она.