Так, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика", международный аэропорт Сочи в период с 1 по 10 мая обслужил 372,4 тыс. пассажиров, что вдвое превышает пассажиропоток такого же периода 2019 года. Пик пассажиропотока пришелся на 30 апреля. Наиболее популярными маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Аэропорт Краснодара за праздничные выходные увеличил пассажиропоток на 7% — до 135,156 тыс. пассажиров. Рекордные показатели, в первую очередь, коснулись внутренних перевозок, где прирост составил 42% относительно 2019 года, сообщает компания. Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Международное сообщение возобновлено частично рейсами в Ош и Ереван. В майские праздники заграницу вылетело более 4 тыс. человек.

Популярным направлением для внутреннего туризма становится город-курорт Анапа, отмечает "Аэродинамика". Так, в первые десять дней мая аэропорт принял 55,5 тыс. пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем в аналогичный период 2019 года. Количество взлетно-посадочных операций также выросло вдвое и достигло 266. Наибольшее количество рейсов обслужено из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и недавно открытых направлений Анапа- Сочи и Иваново- Анапа.

Аэропорт Геленджика (принадлежит ВТБ и бизнесмену Таймуразу Боллоеву) также зафиксировал рекордный объем пассажиропотока в 26 тыс. человек. Всего, по данным аэропорта, в период майских праздников рейсы в Геленджик выполняли восемь авиакомпаний, полеты осуществлялись по четырем направлениям. В тройку лидеров по объему перевезенных в период каникул пассажиров вошли авиакомпании: S7 Airlines, "Победа" и "Аэрофлот".

"Маршрутная сеть аэропорта стала значительно шире в сравнении с доковидным 2019-м годом. Тогда (в 2019 году — ИФ) в период майских праздников рейсов, которые выполнялись на курорт, было значительно меньше, а такого дневного пассажиропотока мы достигали только в июне. Это свидетельствует не только о развитии региональных воздушных перевозок, но и, в большей степени, о том, что популярность Геленджика среди жителей нашей страны растет", — отметил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко, которого цитирует пресс-служба.

Он подчеркнул, что в связи с предстоящим ростом пассажиропотока аэропорт увеличил регламент работы до 23:00.

"Аэродинамика" объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2020 году вместе эти четыре аэропорта обслужили более 11,4 млн человек (снижение на 13% к 2019 году).