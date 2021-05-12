"Благодаря вакцине "Спутник V" сможем запустить кампанию по вакцинному туризму. Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии, вакциной "Спутник V". План кампании готов, с 17 мая можем ее запустить", — сказал Педини Амати на брифинге в среду.

Он пояснил, что вакцинироваться двумя дозами желающие туристы смогут максимум в течение 28 дней после прибытия в Сан-Марино, первую дозу нужно получить в первую неделю.

Министр напомнил, что в настоящее время в Сан-Марино нет госпитализированных больных коронавирусом.