"К 2030 году мы должны в 2,1 раза увеличить объем туристических поездок по стране, чтобы они составили примерно 140 млн поездок. Мы должны увеличить количество людей, занятых в этой сфере до 5 млн. Должны увеличить экспорт наших услуг в два раза – до $23 млрд. Также мы должны создать до 2030 года 600 новых туробъектов, построить около 300 гостиниц", — сказал Мишустин в среду в ходе отчета правительства в Госдуме.

Он напомнил, что на реализацию нацпроекта по развитию внутреннего туризма до 2030 года будет потрачено 529 млрд рублей из федерального бюджета, 72 млрд – из средств регионов и 1,7 трлн частных инвестиций.

Как отметил премьер, на сегодняшний день завершена работа по сбору заявок со всех регионов по развитию российского туризма.

"Мы завершили эту работу, на президиуме утвердили, получили соответствующее одобрение президента и приступаем к реализации", — пояснил он.

Мишустин сообщил, что для эффективной реализации нацпроекта правительство создало АО "Корпорация "Туризм.РФ".

"Она в этом году примет участие в 50 инвестпроектах, а к 2024 году – в 200", — добавил глава правительства.