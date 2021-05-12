Как сообщается в пресс-релизе TUI, чистый убыток за шесть месяцев, завершившихся 31 марта, составил 1,47 млрд евро по сравнению с 861,4 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании упала на 89,2%, до 716,3 млн евро с 6,64 млрд евро годом ранее. Это объясняется масштабными ограничениями на поездки в отчетный период, введенными в связи с пандемией коронавируса.

Убыток TUI до налоговых и процентных выплат (EBIT) (этот индикатор компания считает наиболее показательным) увеличился на 64,7%, до 1,31 млрд евро с 794,8 млн евро. Без учета изменений валютных курсов рост показателя составил 66,5%.

В то же время компания отмечает сохранение высокого спроса на туры эти летом, несмотря на падение объема бронирований на 69% относительного того же периода прошлого года.

Порядка 2,6 млн клиентов TUI уже забронировали туры на летний сезон 2021 года, при этом средняя цена выросла на 22% по сравнению с летом 2019 года.

Бронирования на лето 2022 года также показывают хорошую тенденцию.