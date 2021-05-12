"Тело опознано. Это один из унесенных течением реки мужчин, приехавший в регион из Астраханской области", — уточнили в ведомстве.

Тело мужчины обнаружено на расстоянии более чем в 60 км от места происшествия, на окраине хутора Грозный Майкопского района Адыгеи. Двух других мужчин пока обнаружить не удалось. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. К поискам подключились добровольцы-всадники.

Ранее сообщалось, что 8 мая в Адыгее пропали три туриста, оказавшиеся в горной реке. Двое жителей Астраханской области во время отдыха в районе Хаджохской теснины в поселке Каменномостский решили сделать фото на берегу реки. Для этого один из туристов зашел в воду, второй мужчина хотел сфотографировать приятеля на камеру мобильного телефона. Мужчину, находившегося в воде, стало уносить сильным течением, его приятель пытался помочь, однако последнего также понесло течением. Проходивший мимо житель Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и упал в воду. Всех троих мужчин унесло вниз по течению реки.