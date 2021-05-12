"Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то", — сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме РФ, отвечая на вопросы депутатов.

Так премьер отреагировал на предложение парламентария закрыть выезд россиян за границу на отдых в связи с пандемией коронавируса, и таким образом решить вопрос их отдыха внутри страны.

По словам Мишустина, такая мера может снизить конкуренцию. "Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать", — сказал он.

В России много замечательных мест, отметил премьер, где люди проводят время с удовольствием не в связи с ограничениями, а потому, что там хорошо.

"Мы конечно же стремимся, чтобы у нас были лучшие условия, предстоит огромная работа", — сказал Мишустин, выразив надежду на то, что национальный проект в сфере туризма позволит все это реализовать.

"Задача завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством", — отметил Мишустин.