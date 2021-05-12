"По поручению президента правительство запустило программу по возмещению гражданам части затрат на путешествия по России через карту "Мир". На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около четырех миллиардов рублей", — сказал он, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.

Мишустин рассказал, что лично общался со многими представителями туристического бизнеса в Карелии, на Алтае и Камчатке, и они говорили, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.

В связи с этим, отметил премьер, правительство продлило ее до конца года.

Кроме того, продолжил он, был утвержден национальный проект, который направлен на развитие внутреннего туризма.

"Рассчитываем, что это поможет регионам создать рабочие места в самых разных отраслях — от сферы услуг до гостиничного бизнеса. Сберечь уникальные памятники истории и культуры, наши здравницы и курорты. А также — станет стимулом для инвесторов вкладываться в новые проекты в этой сфере. Поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа", — подытожил премьер.

Всего на реализацию программы кешбэка на туры по России правительство выделило 15 млрд рублей. Первые два этапа распродажи прошли в 2020 году, по их итогам было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня. На его реализацию изначально было выделено 2 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля предложил продлить программу возврата средств гражданам за покупку туров по России до конца 2021 года. После этого Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении 4,7 млрд рублей на эти цели.

Согласно условиям акции, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Туристы могут приобрести как турпакеты, включающие размещение, перевозку и экскурсии, так и отдельно размещение в отелях продолжительностью от двух ночей.