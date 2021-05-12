"Полеты будут выполняться по средам с вылетом из Минска в 0:15 и прибытием в Международный аэропорт "Курумоч" в 3:25. Обратные рейсы в столицу Белоруссии будут осуществляться в тот же день в 4:25 с прилетом в Национальный аэропорт "Минск" в 5:55", — говорится в сообщении.

Самара стала вторым направлением, после Екатеринбурга, которое "Белавиа" открыла этой весной. В авиакомпании рассчитывают, что открытие рейсов в этот город будет способствовать привлечению в Минск транзитных пассажиров. В целом, как отмечается в сообщении, у "Белавиа" большие планы по развитию маршрутной сети на 2021 год.

Авиасообщение между Россией и Белоруссией было приостановлено в середине марта 2020 года по инициативе правительства РФ в связи с закрытием транспортного сообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

С 30 сентября "Белавиа" возобновила полеты в РФ, начав тогда с одного рейса в неделю в аэропорт "Домодедово".