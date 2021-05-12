"Проверка установила, что государственное автономное учреждение культуры "Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница" приобрело за счет бюджетных средств маломерное судно — струг с нарушением требований законодательства о закупках", — говорится в сообщении.

К ответственности по ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров) привлечено четыре должностных лица, в том числе директор музея. Незаконно потраченные деньги в размере 1 млн 180 тыс. возвращены в бюджет Кузбасса.

По данным музея, струг "Орел" был изготовлен кузбасскими мастерами-корабелами по образцу 17 века и в октябре прошлого года впервые спущен на воду. Планировалось, что 20 мая команда судна отправится из Томска в 10-дневную экспедицию по Томи, завершится которая должна была в Новокузнецке. Организатором проекта выступало Правительство Кузбасса, министерство культуры и национальной политики региона и сам музей-заповедник.