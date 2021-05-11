"Из-за невозможности организовать специализированные парковки для въезжающего иногороднего транспорта в настоящее время прорабатывается вопрос о возможности ограничения на его въезд и передвижение по территории муниципального образования в период летнего курортного сезона с 1 июня по 1 сентября", — сообщается на сайте парламента Кубани.

Депутаты решили подготовить соответствующий запрос департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи в федеральные структуры "Росавтодора" с просьбой пояснить возможность введения в городе транспортных ограничений.

В свою очередь правовой департамент городской администрации изучит существующие правовые нормы для решения этого вопроса.

"Обсуждаются возможности использования опыта других городов в организации транспортного движения, организации платных перехватывающих парковок с автобусными остановками для пересадки автотуристов на общественный транспорт, контроль количества иногородних такси и работы частных предприятий маршрутных автобусов на территории Сочи", — отмечается в материалах Заксобрания.

Между тем, жители Сочи также озабочены ростом автомобильного потока на курорте, который грозит городу транспортным коллапсом.

"Сочинцы, поможем сделать правильный выбор гостям города — не приезжать на курорт на собственном транспорте. Это естественная реакция на возникшую критическую ситуацию в Сочи. Выбор должен быть в пользу самолётов, поездов и автобусов", — сообщается в городском телеграм-канале.

"Выразить своё отношение к сложившемуся транспортному коллапсу поможет принт "НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ", — подчеркивает автор аккаунта.

Сбоку от этой надписи на принте размещены значки авиа- и железнодорожного транспорта с разрешающими галочками, а также перечеркнутое изображение автомобиля.

Предлагается разместить принт на авто, стене, футболке и в соцсетях.

Как сообщалось, в первую декаду мая Сочи посетили 232 тыс. туристов. Загрузка отелей составила порядка 90%. Цены на проживание и недвижимость выросли примерно на четверть. По данным турагентств, массовые заезды в Сочи продлятся до конца лета.