"Инициатива направлена на поддержку местных жителей и экономики островов", — сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, чьи слова приводит агентство Associated Press.

Он отметил, что кампания нацелена на вакцинацию всех жителей примерно 100 островов к концу июня.

В континентальной части страны приоритет при вакцинации отдается пожилым людям и сотрудникам медицинских учреждений.

Официально туристический сезон в Греции начнется в пятницу. Многие греческие острова являются популярными туристическими направлениями.

За время пандемии в Греции выявили более 363 тыс. случаев COVID-19, около 11 тыс. из них имели летальный исход.