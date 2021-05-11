"Турпоток в Крым за прошедшие майские праздники стал рекордным за весь постсоветский период. По данным министерства курортов и туризма республики, с 29 апреля по 10 мая включительно в Крыму отдохнуло 520 тысяч человек, что на 72% выше уровня 2019 года", — написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте" во вторник.

По его словам, значительно вырос поток автотуристов: через Крымский мост прибыло 75% от общего числа отдыхающих, посетивших регион в праздничные дни. Еще 20% гостей прибыли авиатранспортом, 4% — ж/д транспортом, менее 1% — через границу с Украиной.

В период майских праздников туристов принимали 700 официально зарегистрированных средств размещения Крыма. Их средняя загрузка превысила 70%, в отдельных регионах — 85%.

"При этом пятизвездочные отели в среднем были заняты на 95%, отели 4* — на 90%, 3* — на более чем 75%", — уточнил Аксенов.

Как сообщалось, с января по май Крым посетили около 1 млн туристов — на 38,6% больше аналогичного периода 2019 года. По прогнозу властей, нынешний турсезон может обновить рекорд постсоветского периода. Ужесточать требования для туриндустрии из-за коронавируса в регионе не планируют.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

В 2019 году на майские праздники в Крыму отдохнули 302 тыс. туристов. Прогнозировалось, что в 2021 году этот показатель может превысить 1 млн.