"В первом квартале 2021 года Кабардино-Балкарию посетили 250 тысяч отдыхающих. В сравнении с показателями прошлого года турпоток увеличился на 70 процентов. При этом турпоток в Приэльбрусье в сравнении с первыми месяцами прошлого года увеличился на 80 процентов", — сказано в сообщении.

По мнению туроператоров, "положительное влияние на турпоток оказала программа субсидирования поездок по России, улучшение логистики до Северного Кавказа в целом и курорта Приэльбрусье, в частности, а также повышение качества туристических услуг", говорится в сообщении.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил важность решения о продлении программы туристического кешбэка.

"Для Кабардино-Балкарии это решение имеет важное стратегическое значение в связи с туристическим потенциалом, который нам еще предстоит раскрыть в полной мере, а благодаря туристическому кешбэку количество туристов в нашем регионе возрастет", — привели в пресс-службе слова Кокова.