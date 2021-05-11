"Некоторые объекты спекулятивно очень серьезно подняли цены, от чего мы не становимся привлекательнее. Я переживаю, что когда уйдет "ковидный" период, мы потеряем достаточно большое количество туристов, так как сейчас зарабатываем на рейтинг дорогого курорта, в некоторых случаях — необоснованно дорогого", — сказал Маковей "Интерфаксу".

Рост цен в крупных отелях эксперт объяснил динамическим ценообразованием: стоимость автоматически увеличивается на последние свободные номера. Повлиять на эту ситуацию могло бы развитие конкуренции, так как Крыму остро не хватает гостиниц трех-пяти звезд, добавил собеседник агентства.

Глава ассоциации также обратил внимание на цены в магазинах Крыма: стоимость некоторых продуктов в два раза выше, чем в крупных сибирских городах, это касается даже фруктов и овощей. Со ссылкой на отельеров он сообщил и о повышении стоимости аренды земли.

Итоги турпотока на майские праздники власти Крыма пока не подвели. Прогнозировалось, что полуостров примет около 1 млн гостей — втрое больше, чем за аналогичный период "доковидного" 2019 года.

Маковей выразил сомнение, что удалось достичь этого прогнозного показателя. По его словам, в этом году туристов было действительно больше, но не везде. Традиционно высокая загрузка отмечалась на юге полуострова — в Ялте и Алуште, на востоке и западе — в Евпатории, Саках, Феодосии, Судаке — всплеска не было, а в поселках было "так же печально, как и в прошлом году".

Как сообщалось, аэропорт Симферополя с 1 по 10 мая обслужил 190 тыс. человек — на 68% больше показателей аналогичного периода 2019 года. Трафик на Крымском мосту вырос на 12,6% — до 170 тыс. автомобилей в оба направления.