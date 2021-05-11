"Наш паровоз вперёд лети! Появилась идея короткой поездки Калининград Южный — Калининград Северный на ретро-паровозе. Вариант исключительно для фотографий в инстаграме: встреча паровоза на перроне и короткая поездка с экскурсоводом. Туроператоры начали прорабатывать вместе "РЖД-Тур" и Калининградской железной дорогой", — отметил Ермак.

По его словам, таким образом министерство туризма предлагает использовать старинный паровоз, которые недавно был доставлен в регион. Он уже совершил экскурсионный пробег по маршруту Калининград — Полесск — Советск, в котором побывали представители регионального турбизнеса.

"В первую поездку прицепили 2 разных типа вагонов (ресторан и плацкарт), чтобы протестировать разные сценарии работы на экскурсионном маршруте. Мне больше понравился вариант плацкартного вагона, хотя перед поездкой я был против него, но тест показал, что он удобнее для экскурсии, особенно если можно будет организовать трансляцию. И его достаточно просто и недорого стилизовать под формат ретро. Коллеги-железнодорожники проработают также вариант использования ретро-вагонов", — отметил министр.

Организацией экскурсионных поездок на ретро-паровозе будут заниматься компания РЖД-Тур вместе с калининградскими туроператорами. Сколько будет стоить такая экскурсия пока непонятно, поскольку туроператоры сейчас просчитывают разные варианты её наполнения, заключил Ермак.

Ранее сообщалось, что проект использования ретро-паровоза идет в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между региональным Минтуризма и компанией "РЖД Тур". Основная цель сотрудничества — развитие туристического потенциала области на основе уникальных железнодорожных туров и ретродвижения.

В пресс-службе Калининградской железной дороги "Интерфаксу" сообщили, что "РЖД Тур" уже развивает такие поездки в других регионах России, где они пользуются популярностью.

В Калининград специально доставлен паровоз ЭР 791-94, год выпуска 1951 года. Это представитель серии выносливых локомотивов, которые в годы Великой Отечественной войны работали на прифронтовых и фронтовых линиях, а после Победы выполняли грузопассажирские перевозки вплоть до 1986 года.