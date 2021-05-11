"Это больше, чем даже за тот же период в "доковидном" 2019 году", — сообщили "Интерфаксу" в службе музейной, экскурсионной и методической работы музея-заповедника.

В экскурсионном бюро "Михайловского" сообщили, что почти треть из гостей прибыла в музей в составе организованных групп (более 10 тыс. человек), остальные приехали в Святогорье поодиночке, семьями или небольшими компаниями (20,4 тыс. посетителей).

Традиционно большая часть туристов, — более 80% от общего потока, — взрослые. Школьников и дошкольников, побывавших (в основном вместе с родителями) в Святогорье в эти праздничные и выходные дни, насчитали только 4,7 тыс. и 840 человек соответственно.

Сотрудники заповедника отмечают, что большую часть детей, преимущественно — учащихся средних и старших классов, привозят к Пушкину не весной и даже не в месяцы летних каникул, а в дни так называемой "золотой осени", так ярко воспетой поэтом.

В службе музейной, экскурсионной и методической работы также отметили интерес гостей к программам, которые сотрудники "Михайловского" включили в праздничную афишу мая. Так, новое занятие "Ямщик сидит на облучке" проводили десять раз. Фольклорную программу "Ягорий-свет" "играли" в музее пять раз, а "Красные посиделки" пришлось даже устроить сверх заявленного в афише по просьбе туристов, наслышанных об этой реконструкции "красных вечерок", воссозданных по методическим рекомендациям псковского ГубОНО 1927 года.

В конце этой недели, 15 мая, — гостей в "Михайловском" ждут на программы международной акции "Ночь музеев".