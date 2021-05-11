"Число принятых и отправленных пассажиров на майские праздники стало рекордным для современной истории аэропорта", — говорится в пресс-релизе.

Пик пассажиропотока зафиксирован в последний нерабочий день — 10 мая: аэропорт обслужил около 21,4 тыс. человек за сутки, принял и отправил максимальное за майские праздники количество пассажирских рейсов — 200.

Всего в период праздников полеты в Крым выполняли 11 авиакомпаний по 38 направлениям.

Трафик на Крымском мосту, который соединяет полуостров с материковой частью РФ, на майские также превысил "доковидный" период, сообщили "Интерфаксу" в федеральном казенном учреждении (ФКУ) Упрдор "Тамань" Росавтодора.

Так, с 1 по 10 мая 2021 года по мосту проехало почти 170 тыс. автомобилей в оба направления, в этот же период в 2019-м — более 151 тыс. Таким образом, рост — 12,6%.

"Транспортный поток в республику Крым (на майские в 2021 году — ИФ) на 2,8% превысил обратное направление и составил около 85 тысяч транспортных средств", — отмечили в ФКУ.

Как сообщалось, Минкурортов Крыма прогнозировало один миллион отдыхающих на майские праздники — втрое больше, чем за аналогичный период "доковидного" 2019-го.