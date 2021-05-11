"На участке площадью 0,39 га по адресу: п. Внуковское, д. Изварино, д.46, стр.1 планируется разместить гостиничный комплекс вместимостью до 100 номеров", — говорится в сообщении.

Для нового строительства градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект зон охраны объекта культурного наследия усадьбы "Изварино", режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам.

Оператором гостиницы станет Центральный дом туриста на Ленинском проспекте. Высота здания составит 7 этажей.

В ведомстве отметили, что строительство не окажет негативного влияния на визуальное раскрытие расположенных рядом объектов культурного наследия (усадьбу "Изварино", церковь Илии Пророка).