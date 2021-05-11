"19 мая мы откроем учреждения в сфере туризма, культуры, спорта, гастрономии", — сказал он во вторник в ходе визита в Мюнхен, прямую трансляцию выступления вел телеканал Welt.

По его словам, страна "хорошо прошла" "третью волну" пандемии. Помимо этого, сообщил Курц, планируется отменить правила обязательного карантина для тех, кто приезжает из регионов, не квалифицированных как "зона риска".

Гостиницы в Австрии вследствие пандемии коронавируса были закрыты для туристов с 2020 года, рестораны с ноября предлагают еду только "на вынос".