"В минувшие праздники на новой велодорожке, которая проложена по приморских городам и вдоль Балтийского моря, было замечено большое количество участников велосипедного движения. Новая инфраструктура велосипедного спорта и туризма, как и предполагалось, оказалось очень востребована. На дорожке были замечены, не только отдыхающие калининградцы и гости, профессионалы от спорта, но и чиновники", — сказал Лысков.

По его словам, по новой дорожке прокатился лично губернатор Антон Алиханов, написавший об этом в своем Инстаграм.

"Вместе с детьми, коллегами по правительству и подрядчиком протестировали готовые части строящейся велодорожки от Куршской косы до посёлка Приморье. 38 километров проехали. Были и падения и небольшие ДТП, но все целы и здоровы. Кстати, мы уже проектируем второй этап дорожки от Приморья до Балтийска, его собираемся построить до конца 2024 года", — сообщил губернатор.

Строительство велодорожки "От косы до косы" (от Куршской до Балтийской — ИФ) началось осенью 2019 года. Первый этап трассы длиной 30 км проходит от КПП на национальном парке "Куршская коса" через город Пионерский до посёлка Приморье под Светлогорском. Объект должен быть сдан в июне 2021 года, а стоимость его строительства составит 356 млн рублей, пояснил Лысков.

Планируется, что правительство Калининградской области выделит более 760 млн рублей на строительство второго этапа проекта.

Согласно проектным решениям, практически на всем своем протяжении велодорожка будет двухполосной, шириной 2,5 м. Также предусмотрены площадки для отдыха велосипедистов со всей необходимой инфраструктурой и элементами благоустройства.

Строительство велодорожки идет в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия-Польша 2014-2020" по проекту "CBCycle: Трансграничные веломаршруты для продвижения и устойчивого использования культурного наследия". Финансирование данной программы осуществляется на паритетных началах РФ и ЕС.

Калининградская трасса станет частью трех международных веломаршрутов: Euroroute (R 1) — маршрут от Булонь-сюр-Мера (Франция) до Санкт-Петербурга (Россия), EuroVelo-10 — кольцевой маршрут вокруг Балтийского моря (Baltic Sea Cycle Route (Hansacircuit)) и EuroVelo-13 — маршрут от Черного до Баренцева моря (Iron Curtain Trail: Barents Sea — Black Sea).