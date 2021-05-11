"Следующим шагом в нашей работе будет "перезапуск" краеведческих музеев. Нам нужно сделать эти учреждения популярным местом для посетителей", — сказала Любимова, слова которой приводит пресс-служба ведомства по итогам рабочей встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Кроме того, министр отметила, что модельные библиотеки становятся востребованными у жителей. Она также предложила совместно проработать вопрос обновления библиотечных фондов. Минкультуры уже подготовило проект, который предусматривает субсидии субъектам РФ. По мнению главы ведомства, это окажет существенную поддержку в комплектовании книжных фондов необходимой литературой.