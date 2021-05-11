Посещать острова в Белом море смогут все граждане без исключения, но только при наличии документа, подтверждающего отсутствие инфицирования коронавирусом.

"Путешественники обязаны иметь при себе один из следующих документов: справку с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или справку с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены COVID-19, выданные не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия; справку с положительным результатом теста на антитела IgG, выданную не ранее чем за два месяца до дня прибытия", — говорится в сообщении.

Кроме того, попасть на Соловки можно с сертификатом профилактической прививки от COVID-19, выданный не ранее чем за шесть месяцев.

Первые ограничения на въезд на Соловках были введены в апреле 2020 года. Затем ограничения снимались, смягчались и снова ужесточались в соответствии с эпидемиологической обстановкой.