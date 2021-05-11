"Клиенты могут подать документы на получение краткосрочной визы категории "С" в визовых центрах Болгарии в 22 городах России. Правила подачи и требования к документам остаются прежними. Для посещения клиентам необходима предварительная запись", — говорится в сообщении.

Как отметили в VFS Global, документы на краткосрочные визы уже принимают в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Иркутске, Казани, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Новосибирске, Омске, Перми, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке, Калининграде и Екатеринбурге. Визовые центры Болгарии в других 37 городах будут возобновлять работу поэтапно.

Болгария с 1 мая разрешила въезд российским туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или справки о наличии антител. Между тем, полноценное авиасообщение с Болгарией пока не восстановлено.