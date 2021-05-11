"Туроператоры сообщают о росте спроса на Северный Кавказ в несколько раз, особенно популярен Дагестан, куда едут и корпоративы, и группы, и индивидуалы. В туркомпаниях считают, что это связано с двумя факторами – накопленным спросом и рекламной кампанией, в рамках которой по телевидению показали много телепередач про Дагестан, Ингушетию, Осетию и другие республики, ориентированных на различные категории туристов. Плюс повлияло закрытие границ и то, что на Кавказе погода теплее, чем в средней полосе, и тем более в северных регионах России", — рассказала она.

Эксперт подчеркнула, что туристы практически перестали беспокоиться о безопасности в регионе, и это также стало результатом грамотного продвижения, в том числе на государственном уровне.

"У туристов востребованы программы на три-четыре дня, в основном забронированные еще в феврале-марте. Когда объявили длинные майские выходные, мест уже не было. Как отмечают туроператоры, в этом году спрос превышает предложение, перегружены и отели, и транспорт, не хватает гидов. На Кавминводах полностью загружены санатории и отели, очень востребованы экскурсионные программы. Растет популярность отдыха на побережье Каспийского моря", — рассказала Тюрина.

По ее словам, несмотря на высокий спрос цены на размещение в регионе не выросли, в том числе на майские праздники.