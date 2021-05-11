Туристы потратили в январе-марте 2021 года в Эстонии 40 млн евро, что на 145 млн евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство иностранных гостей — каждый пятый — приехали из Финляндии, однако это составило лишь 7% от количества посещений финнов за аналогичный период прошлого года. На посетителей из не входящих в ЕС стран пришлась четверть общего числа посещений.

Количество однодневных посещений составило одну десятую показателя прошлого года, это 38% совокупного количества визитов.

Многодневных посещений было на 390 тыс. меньше, чем год назад, но их продолжительность увеличилась до пяти ночей.

В первом квартале жители Эстонии посетили зарубежные страны 145,3 тыс. раз, что на 75% меньше, чем в первом квартале прошлого года. При этом 80% поездок были в страны ЕС, но количество поездок туда уменьшилось на 73%. Каждая десятая поездка совершена в Германию, количество посещений которой сократилось за год на 67%. Каждая пятая поездка состоялась за пределы ЕС, что на 130 тыс. меньше, чем год назад.

Жители Эстонии оставили за рубежом 50 млн евро, что на 150 млн евро меньше, чем год назад.