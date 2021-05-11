За месяц прирост составил 19% по сравнению с мартом 2021 года, это самый высокий показатель. В основном ищут работников в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса — официантов, хостес, поваров и работников кухни.

На втором месте по востребованности оказались домашние работники — прирост за месяц составил 16%, особенно востребованы повара, горничные, няни, персональные водители, репетиторы, садовники и сиделки.

Также в первую тройку вошел рабочий персонал, прирост за месяц составил 15%, востребованы, в частности, грузчики, комплектовщики, разнорабочие, слесари и механики.

В целом в апреле компании опубликовали на 10% вакансий больше, чем месяцем ранее. Наименьшая доля пришлась на сферы "Госслужба", "Наука и образование", "Страхование" — по 6% в каждой.

Уровень конкуренции за рабочие места в Петербурге продолжил снижаться, сейчас он составляет 5,8 резюме на вакансию, хотя топ-менеджеры и госслужащие стали искать работу активней (по 12 и 11 резюме на вакансию соответственно).

Предлагаемая петербургскими работодателями зарплата для специалистов за апрель снизилась до 55,5 тыс. рублей, но осталась выше среднероссийской на 15%. Петербуржцы же в целом увеличили зарплатные ожидания почти на 1 тыс. рублей — почти до 53 тыс. рублей в месяц, что выше запросов других россиян на 7%.