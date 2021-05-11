Как показало исследование, слышали об ограничении авиасообщения 77% россиян, в том числе непосредственно оно затронуло 3% граждан.

"Половина россиян (49%) поддерживает и "скорее поддерживает" ограничение авиасообщения с Турцией, треть (34%) не поддерживают, еще 17% затруднились ответить. В большей степени решение поддерживают участники опроса старшего возраста – среди респондентов 55 лет и старше его одобрили 64%, не одобрили 22%", — сообщает социологическая служба.

При этом среди опрошенных в возрасте 18-24 лет поддерживают и скорее поддерживают решение лишь 30% опрошенных, не поддерживают 54%.

Поддержка ограничения авиасообщения также значительно выше среди тех, кто смотрит телевизор и слушает радио – 60 и 63% соответственно. Среди пользователей социальных сетей она не превысила 37%, против выступил 51%.

Почти поровну разделились мнения опрошенных о причинах отмены рейсов в Турцию: 44% респондентов считают, что целью этого решения было защитить граждан от коронавирусной инфекции, 41% — что российские власти хотели наказать Турцию за поддержку Украины. Затруднились ответить 13%, еще 3% выбрали ответ "Другие причины".

Как уточняют социологи, об эпидемиологической причине решения чаще говорят граждане в возрасте 55 лет и старше, о политической – более молодые респонденты.

Опрос проводился "Левада-центром" (признан в РФ иностранным агентом) с 22 по 28 апреля. В нем приняли участие более 1,6 тыс. человек старше 18 лет, проживающих в 137 населенных пунктах РФ. Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Туроператорам в запрещено организовывать чартерные программы и продавать путевки. На этот период россияне приобрели более 500 тыс. туров на турецкие курорты.