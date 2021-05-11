"Планируется, что все 107 лагерей примут участие в программе туристический кешбэк сами или через туроператоров республики", — сказала Туканова.

По словам Тукановой, на начало мая в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления внесены 48 республиканских лагерей, из них 30 уже прорабатывают вопросы с банками. До конца мая в данный реестр войдут еще 59 лагерей.

Туканова отметила, что кроме федеральной поддержки, в республике дополнительно действует региональная программа, которой предусмотрена компенсация 70% стоимости отдыха детей. В случаях приобретения путевок по федеральной программе, из бюджета республики возмещается еще 30% стоимости, таким образом общий кешбэк составляет 80%.

Полная стоимость путевки, утвержденная межведомственной комиссией, составляет около 19 тыс. рублей. за 21 день, добавила руководитель ведомства.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в качестве меры поддержки внутреннего туризма компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году.

Правительство выделяет на нее 5 млрд рублей и рассчитывает, что льготой воспользуются 357 тыс. детей. Для получения кешбэка путевку нужно будет оплатить онлайн картой "Мир".