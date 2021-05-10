В прошлом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в период майских каникул курорт был на карантине.

"В 2019 году в период с 1 по 10 мая Сочи посетили 140 тыс. человек", — подчеркнул представитель администрации.

По его словам, в настоящее время в городе на прием гостей работает 975 коллективных средств размещения общей емкостью 137 тыс. мест.

"Самый высокий процент загрузки отмечен в санаториях и крупных гостиничных комплексах среднего и высокого уровня звездности с подогреваемыми бассейнами, СПА и развитой инфраструктурой. Пиковая загрузка зафиксирована 6 мая. В этот день в городе находились 122 тыс. гостей с учетом неорганизованных туристов", — отметил собеседник.

"Сейчас наблюдается отток гостей из города. Поручил всем ответственным службам усилить контроль. В первую очередь — за соблюдением мер безопасности и требований Роспотребнадзора. Особое внимание уделяем транспортным узлам и артериям. В аэропортах и на вокзалах сейчас массовый отъезд людей. Необходимо тщательно следить за соблюдением социальной дистанции. Туристы, прибывшие на своем транспорте, тоже не должны столкнуться с неудобствами на дорогах. Гости города должны покинуть курорт комфортно и безопасно, чтобы об отдыхе остались только приятные впечатления", — цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.