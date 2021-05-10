Выручка IHG в расчете на номер в январе была на 53% ниже по сравнению с 2019 годом, однако в марте показатель повысился и был на 47% ниже доковидного уровня.

На китайском рынке IHG зафиксировала наиболее высокие результаты, несмотря на временное восстановление карантинных мер в стране в январе и феврале. Выручка в расчете на номер в Китае в первом квартале была на 39% ниже уровня 2019 года.

В Северной и Южной Америке выручка в расчете на номер снизилась на 43% по сравнению с 2019 годом, однако в IHG отметили, что компания опережала своих конкурентов и получила больше бронирований на остаток этого года.

Уровень заполняемости отелей в регионе, включающем Европу, Ближний Восток, Азию и Африку, составил лишь 27% и стал минимальным со второго квартала 2020 года, что объясняется сохраняющимися карантинными мерами. В континентальной Европе выручка в расчете на номер упала на 87% относительно 2019 года.

По состоянию на 31 марта 223 отелей IHG (4%) были закрыты.