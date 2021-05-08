"Примером прогресса в двусторонних отношениях в сфере городской среды в 2020 году является проект гостиницы "Окура" во Владивостоке. В том же году одноименная компания, управляющая одной из самых известных гостиничных сетей в Японии, предпринимала активные усилия по открытию "Отеля Окура Владивосток", который станет первым в России японским отелем. Компания готовится к открытию во второй половине этого года", — сказал Кодзуки в интервью "Интерфаксу".

По его словам, "изысканные услуги" гостиницы "Окура" сделают Владивосток "более комфортным и доступным не только для жителей города, но и для бизнесменов и туристов, посещающих этот международный город".

"Владивосток привлекает внимание японцев как "ближайший европейский город", до которого из Токио можно добраться на самолете примерно за два с половиной часа. Поэтому открытие "Отеля Окура Владивосток" обязательно сделает город еще более привлекательным для японских туристов", — добавил посол.