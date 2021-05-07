"Если мы провакцинируем хотя бы 30 тыс. населения с учетом того, что у нас уже более 14 тыс. переболело только тех, кого мы зафиксировали по нашей базе данных, то в определенной степени это даст хорошие результаты в плане снижения заболеваемости", — отметил Цахнакия.

Он уточнил, что вакцинация будет добровольной и бесплатной, в первую очередь "Спутник" получат врачи и работники туристической отрасли. Министр сообщил, что 30 апреля в Абхазию поступила первая партия вакцины в количестве 6,5 тыс. доз. По словам главы Минздрава, всего республика ожидает 30 тыс. доз. Сроки и объемы второй партии будут зависеть от того, как успешно пройдет первая кампания по вакцинации.

Цахнакия призвал население Абхазии придерживаться рекомендаций медиков и следовать всем ограничительным мерам, введенным на территории республики в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции. Он предупредил, что ухудшение эпидемиологической ситуации в Абхазии может привести к ужесточению порядка пересечения абхазско-российской границы.

"Если у нас будет наблюдаться рост числа вновь инфицированных, то вполне возможно, что условия перехода через государственную границу будут скорректированы", — сказал министр.

30 апреля в Сочи прошла встреча главы Роспотребнадзора Анны Поповой и главы Минздрава Абхазии Тамаза Цахнакия, по итогам которой было заявлено, что на граждан России, пересекающих абхазо-российскую границу в обе стороны, не распространяется новое постановление Роспотребнадзора, обязывающее сдавать ПЦР-тесты после возвращения на родину.