Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 июля избрана в отношении управляющей отелем Евгении Чумаколенко и гендиректора компании, сдавшей здание гостиницы в аренду, Татьяны Вербицкой.

Обеим фигуранткам предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двух людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Ночью 4 мая в отеле на 6-й Кожуховской улице на юго-востоке Москвы, где находилось более 300 человек, произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в медицинские учреждения. Приоритетная версия случившегося — короткое замыкание из-за ненадлежащей эксплуатации здания, заявили ранее в столичном следственном комитете.