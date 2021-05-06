"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве при поступлении информации о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Юго-Восточном округе города Москвы и эвакуации проживающих, в том числе организованных групп детей, незамедлительно начата проверка", — говорится в сообщении.

Было установлено, что четыре группы детей численностью более 100 человек прибыли в Москву для участия в туристическом мероприятии "XVII Всероссийский кадетский сбор", отметили в ведомстве. Организатором мероприятия является АНО "Педагогический центр воспитания и творчества "Каникулы", в отношении которого возбуждено административное дело.

Также были проведены дополнительные проверочные мероприятия в отношении второго здания гостиницы "Вечный зов", куда были перевезены группы детей после пожара, отмечают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркивают, что при проведении проверки установлены грубые нарушения санитарных норм и правил на пищеблоке гостиницы: в помещении столовой одновременно с приготовлением еды выполняются ремонтные работы, нет необходимого количества посуды, зафиксировано наличие продукции с истёкшим сроком годности, общее неудовлетворительное санитарное состояние пищеблока, а также отсутствие мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

"Помещения пищеблока гостиницы "Вечный зов" 5 мая 2021 года опечатаны, составлен протокол о временном запрете деятельности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ", — сказали в Роспотребнадзоре.

Ночью 4 мая в отеле, расположенном по 6-й Кожуховской улице в городе Москве, в котором находилось более 300 человек, произошло возгорание, в результате которого один мужчина погиб. Пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания медицинской помощи.

Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, в результате пожара госпитализировано 14 человек, из них восемь детей. Двое взрослых погибли, еще один находится в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)".