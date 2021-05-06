Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Проект постановления, как сообщалось, Минтранс РФ начал разрабатывать год назад. Заявленная цель — не допустить "ухудшения финансовой устойчивости российских авиаперевозчиков" на фоне пандемии COVID-19.

В 2019 г. тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому все серверы систем бронирования билетов, используемые российскими авиакомпаниями для внутренних перевозок, должны находиться в РФ. Ответственным за подготовку постановления был Минтранс. Как заявляли в ведомстве, локализация будет происходить в три этапа. В 2019 г. иностранные провайдеры должны были создать совместные с российскими резидентами предприятия. В 2019-2020 гг. нужно было разместить на территории РФ серверы и системы передачи данных. До конца 2021 г. должна быть выполнена миграция персональных баз данных и технологий.

Подготовить такие изменения в законодательство несколько лет назад поручал президент Владимир Путин. Подразумевалось, что это обеспечит конфиденциальность данных, "окажет противодействие актам незаконного вмешательства в области транспортной безопасности".

В настоящее время большинство авиакомпаний РФ пользуются услугами иностранных провайдеров систем бронирования: американской Sabre, испанской Amadeus и др. В 2019 г. сообщалось, что Sabre для локализации своих серверов в РФ учредило СП с российским АО "Интегро текнолоджиз".