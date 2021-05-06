Билеты их действительны при наличии въездной визы, в том числе туристической, получение которой вообще не требуется при наличии вида на жительство. К такому выводу судебная коллегия по гражданским делам пришла по итогу рассмотрения спора гражданки РФ Евгении Баум, ее супруга-гражданина Германии Виталия Баума и их несовершеннолетней дочери с ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии", АО "Авиакомпания "Россия".

В ноябре 2018 года чета купила билеты из Вены в Санкт-Петербург и обратно. В Россию они улетели в декабре 2018 года, а с возвращением в Вену 9 января 2019 года у Евгении Баум возникли проблемы. Сотрудник авиакомпании "Россия" не допустил ее на рейс, сославшись на то, что она за последние полгода находилась на территории государств-членов ЕС дольше допустимых 90 дней по Шенгенскому кодексу о границах.

В результате семья все-таки вернулась в Вену, но с пересадками. Сначала Баумы доехали на автомобиле до города Хельсинки, а оттуда на самолете улетели в Прагу, а далее — на поезде в Вену.

Авиакомпания отказалась возвращать деньги за билеты. После этого Баумы через суд потребовали от "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" почти 600 тыс. рублей, из которых, в частности, 32 тыс. рублей за билеты, штраф в 210 тыс. руб. и компенсация морального вреда 300 тыс. рублей.

Суды трех инстанций им отказали. По их мнению, авиакомпания правомерно отказала Евгении Баум в полете, так как у нее не были должным образом оформлены документы, позволяющие ей въезжать в другую страну. За предшествующие полгода до несостоявшегося полета Евгения Баум была в странах Шенгена 132 дня, что на 42 больше допустимого срока в 90 дней. При этом на момент вылета Баум видом на жительство какого-либо из государств Евросоюза не обладала, указали суды. Кроме того, они сочли, что супруг и дочь Евгении Баум могли улететь и отказались от полета по собственной инициативе.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, куда пожаловались Баумы, с выводами нижестоящих судов не согласилась. ВС РФ подтвердил, что авиакомпании вправе проверять у пассажира наличие разрешения на въезд в страны Евросоюза, а также проверять продолжительность пребывания их в зоне Шенгена и в одностороннем порядке отказывать в перевозке при выявлении нарушений. "Однако такой отказ от исполнения договора воздушной перевозки недопустим в отношении пассажиров — граждан третьих стран, являющихся членами семей граждан государств-членов ЕС, поскольку действительность их проездных документов определяется только наличием въездной визы, в том числе туристической, получение которой вообще не требуется при наличии вида на жительство", — заключила коллегия ВС РФ.

Она указала, что окончательное решение о возможности въезда принимается не авиакомпаниями, а исключительно сотрудниками пограничной службы государства въезда.

Также отвергла коллегия ВС РФ и выводы судов о том, что супруг и дочь Евгении Баум могли вылететь в Вену и добровольно отказались от полета. Это не может быть принято во внимание, указал ВС РФ, "поскольку целью заключения договоров воздушной перевозки являлась поездка семьи и юридически значимым по делу обстоятельством является факт невозможности совместного выезда семьи, для целей которого приобретались авиабилеты".

Коллегия ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиакомпания РФ, работает в премиальном ценовом сегменте. Входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,05% — у менеджмента компании, 40,65% находятся в свободном обращении.