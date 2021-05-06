"На данный момент нам поступило около 200 заявок на участие в программе. 175 организаций уже проверены специалистами и получили международный знак. Это почти 40 туркомпаний, более 90 гостиниц, а еще музеи, театры, смотровые площадки, рестораны, кафе и другие объекты", — рассказала Сергунина.

Она отметила, что после спада пандемии знак Safe Travels может стать дополнительным инструментом для привлечения и иностранных путешественников.

Специальными знаками были отмечены музей-заповедник "Царицыно", Музей Москвы, Музей М.А. Булгакова, Государственный Дарвиновский музей, Московский государственный музей С.А. Есенина, Политехнический музей, Московский международный дом музыки, Московский театр на Таганке и Московский зоопарк.

Программа Safe Travels была разработана Всемирным советом по путешествиям и туризму. Специалисты сформулировали стандарты безопасности для гостиниц, культурных пространств, аэропортов, конференц-центров, сервисов по аренде недвижимости и автомобилей, туроператоров и агентств. Протоколы Safe Travels рекомендуют руководствоваться местным и национальным законодательством, а также предписаниями международных организаций, в том числе Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о комплексе мер, включая социальную дистанцию, мониторинг состояния здоровья сотрудников, дезинфекцию, средства индивидуальной защиты и другие.