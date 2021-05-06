"Russpass работает уже девять месяцев. За это время им воспользовались более миллиона человек, а количество туристических предложений в нем превышает две тысячи", — сказала Сергунина журналистам в четверг.

Она отметила, что кроме общего числа туров, авторских маршрутов и досуговых программ растет число представленных в сервисе культурных площадок страны. Также недавно стало доступно бронирование групповых экскурсионных программ.

По словам заммэра, в начале весны в Russpass появились три новые функции: составление комбинированных маршрутов, интерактивная карта страны с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами, а также возможность авторизации через отечественные и зарубежные онлайн-платформы.

RussPass — сервис, который помогает спланировать путешествие по России. С его помощью можно купить билеты на самолет или поезд, получить информацию о достопримечательностях, оплатить вход в музеи и театры. Соглашение о сотрудничестве с ресурсом подписали все регионы страны.