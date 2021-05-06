Как говорится в сообщении авиакомпании, чистый убыток в январе-марте составил 1,482 млрд евро по сравнению с 1,803 млрд за аналогичный период годом ранее.

Операционный убыток вырос до 1,186 млрд евро с 861 млн евро.

Выручка упала до 2,161 млрд евро с 5,020 млрд евро годом ранее.

Количество пассажиров, перевезенных Air France-KLM в минувшем квартале, упало на 73,4% — до 4,819 млн человек. Перевозочные емкости снизились на 46,2%. Загруженность рейсов сократилась на 39,9 п.п. — до 40%.

Авиакомпания не видит улучшения ситуации в начале второго квартала на фоне строгого локдауна во Франции, сохранения карантинных мер в Нидерландах и ограничений на поездки во всем мире.

Air France-KLM прогнозирует, что в апреле-июне ее перевозочные емкости составят 50% от уровня 2019 года, а в третьем квартале увеличатся до 55-65% благодаря перспективам повышения спроса.

Акции Air France-KLM в ходе торгов в четверг дешевеют на 0,8%. Капитализация компании с начала года уменьшилась на 11,6% — до 2,98 млрд евро.