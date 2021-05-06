"Я очень надеюсь, что все-таки в этом году мы как-то перешагнем этот рубеж, когда все-таки границы откроются, пусть с ограничениями", — сказала Сергунина на онлайн-брифинге в четверг.

Сергунина добавила, что город к этому событию готов.

По ее словам, готовность столицы к массовому приему иностранных туристов продемонстрировали итоги 2019 года, когда Москву посетило 25 млн туристов.

"Мы считаем, что это мало, мы готовы к гораздо большему потоку туристов", — подчеркнула Сергунина.

"Здесь, в первую очередь, вопрос к другим странам — когда они начнут выпускать своих граждан и они будут безопасны для москвичей", — отметила заммэра.