Согласно заявлению министерства, на регулярные рейсы, вылетающие из или прилетающие в аэропорт Токио, ограничения не распространяются.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские — с 24 августа по 5 сентября.

Иностранные болельщики не смогут посетить Игры в Токио. Вопрос о числе зрителей из Японии, которые будут допущены на стадионы, до сих пор не решен и, по данным СМИ, может быть отложен до июня.