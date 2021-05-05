По данным следствия, рафт с туристами из Новосибирской области опрокинулся днем в воскресенье в Смоленском районе. "В результате 47-летняя женщина не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено в этот же день спасателями недалеко от поселка Красная горка", — говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки по факту гибели женщины Бийским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и виновных в гибели туристки.

Ранее сообщалось, что погибшая женщина входила в состав незарегистрированной группы туристов из 15 человек, приехавшей из Новосибирской области.