"Технически подготовка к возобновлению авиасообщения практически завершена. Окончательно согласование расписания, слотов, маршрутов, договоренности с туроператорами, продаж билетов предполагается завершить до конца мая. Первые рейсы как ожидается могут вылететь в июне", — сказал источник.

Он напомнил, что египетская сторона выполнила все условия России для возобновления полетов.

"Терминалы оснащены по требованию российской стороны, персонал подготовлен и отвечает требованиям российской авиационной безопасности (САБ). Следить за подготовкой рейсов российских авиакомпаний в аэропортах Египта будут специалисты служб САБ из российских аэропортов", — сказал источник.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург.

Ранее источник "Интерфакса" в авиационных кругах сказал, что возобновление авиасообщения с курортами Египта возможно во второй декаде мая. Между тем информированные источники в туротрасли полагают, что Шарм-эль-Шейх и Хургаду вряд ли откроют раньше июня.